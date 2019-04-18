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Ушла из жизни Ирина Цывина — актриса "Кадетства" и вдова Евгения Евстигнеева
По инф. rosbalt.ru   
18 Апреля 2019 г.
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Не стало известной сериальной актрисы Ирины Цывиной. Артистка, длительный период жившая в США, скончалась на 56-м году жизни. О кончине Цывиной рассказала ее подруга-актриса Ксения Хаирова. Причина смерти звезды «Кадетства» пока не называется.

Не стало известной сериальной актрисы Ирины Цывиной.

Ирины Цывина — выпускница школы-студии МХАТ, служила в Театре имени Моссовета, МХАТ им. Чехова и «Сатириконе».

Наиболее известна по ролям в российских сериалах «Кадетство», «Полицейский с Рублевки» и «Папины дочки». Отметим также, что Цывина была третьей женой актера Евгения Евстигнеева.

По инф. rosbalt.ru

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