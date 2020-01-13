Ушел из жизни создатель фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»

В США в возрасте 80 лет умер режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг. Об этом сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов на своей странице в Facebook.

"Два дня назад скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", - написал он.

По словам Идова, режиссер скончался в Детройте два дня назад. Идов рассказал, что его родители общались с Бромбергом «вплоть до последних дней», а сам он встречался с режиссером всего пару раз в 1990-х годах.

«В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил; одно время, помню, грезил удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров», – вспоминает Идов.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове Украинской ССР. В 1958-1959 годах работал корреспондентом агентства печати «Новости» и режиссером на Воркутинской студии телевидения. В 1965 году Бромберг окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне – Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова), после вуза работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения «Экран».

В 1980 году Бромберг снял детский фильм «Приключения Электроника», который приобрел большую популярность. Также одной из известных картин режиссера стала музыкально-комедийная киносказка «Чародеи», которую впервые на Центральном телевидении показали 31 декабря 1982 года. В 1989 году Бромберг снял три сюжета для детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1990-х годах режиссер был руководителем студии детских и юношеских фильмов «Юнтелефильм».

Константин Бромберг стал лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1982 года за постановку телефильма «Приключения Электроника».

Polit.ru

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