Ушел из жизни один из соавторов рок-оперы «Орфей и Эвридика» Юрий Димитрин

На 86-м году жизни в Санкт-Петербурге ушел из жизни драматург и либреттист Юрий Димитрин. Информацию об этом разместил публицист Николай Подосокорский на своей странице «ВКонтакте».

«Планировали встретиться с Юрием Георгиевичем и сделать интервью для журнала „Достоевский и мировая культура“, но теперь не судьба», — написал Подосокорский.

Юрий Димитрин создал больше 70 пьес для музыкальной сцены, в числе которых — оригинальные либретто, переводы, сценарии и новые либреттные версии. Свыше пятидесяти опер, оперетт и мюзиклов с его либретто поставили на ведущих театральных сценах страны. Вместе с композитором А. Журбиным в 1975 году Димитрин создал первую отечественную рок-оперу «Орфей и Эвридика». Среди его последних театральных работ — либретто опер А. Смелкова «Братья Карамазовы» и «Идиот» и оперы «Евангелие от Иуды».

В 1999 году Юрий Димитрин стал лауреатом литературной премии «Северная Пальмира» в номинации «драматургия». Он также читал курс лекций «Драматургия оперного либретто» в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, а в 2000 году создал сайт «Либретто во сне и наяву» о жанре либретто и профессии либреттиста.

По инф. rosbalt.ru

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