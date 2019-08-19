Ушел из жизни народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов

Народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов скончался на 73-м году жизни.

Певец умер в субботу, сообщает портал «Осетия-Ирыстон».

Махмудов был заслуженным артистом Северо‑Осетинской Автономной ССР. Слушателям запомнились его песни «Город мой Орджоникидзе» и «Мадина». Он выступал вместе с Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном и Владимиром Высоцким. Также артист снимался в фильмах «Золотая свадьба», «Алан», «Когда поют в Орджоникидзе» и других.

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По инф. rosbalt.ru

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