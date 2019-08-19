ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ушел из жизни народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов
По инф. rosbalt.ru   
19 Августа 2019 г.
Изменить размер шрифта

Народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов скончался на 73-м году жизни.

Ушел из жизни народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов

Певец умер в субботу, сообщает портал «Осетия-Ирыстон».

Махмудов был заслуженным артистом Северо‑Осетинской Автономной ССР. Слушателям запомнились его песни «Город мой Орджоникидзе» и «Мадина». Он выступал вместе с Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном и Владимиром Высоцким. Также артист снимался в фильмах «Золотая свадьба», «Алан», «Когда поют в Орджоникидзе» и других.

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 