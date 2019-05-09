Ушел из жизни композитор Ариф Меликов

Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов умер в Баку в возрасте 85 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство культуры Азербайджана.

В министерстве сообщили: «Прощание с композитором состоится в четверг в Бакинской музыкальной академии. Он будет похоронен в первой Аллее почетного захоронения».

Наиболее известная работа Арифа Меликова — балет «Легенда о любви», который ставили многие известные театры мира, среди них Большой и Мариинсктй театры. В 1971 году Меликов удостоен ордена «Знак Почета», в 1986 — звания народного артиста СССР.

Polit.ru

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