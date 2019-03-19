Ушел из жизни кинорежиссер Марлен Хуциев

Известный кинорежиссер Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов.

16 марта Хуциева госпитализировали в реанимацию одной из московских больниц. Диагноз не уточнялся, было только известно, что режиссер находится в сознании.

Хуциев — режиссер популярных в СССР и России фильмов «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича», «Июльский дождь» и других.

По инф. rosbalt.ru

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