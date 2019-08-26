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Ушел из жизни кинопереводчик Юрий Живов
По инф. polit.ru   
26 Августа 2019 г.
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Переводчик фильмов Юрий Живов умер в возрасте 61 года. Причиной смерти стала болезнь почек, рассказал телеканалу «360» его двоюродный брат Андрей.

Ушел из жизни кинопереводчик Юрий Живов

Живов родился в Москве 9 мая 1958 года. Он учился в Праге, а в 1975 году поступил на факультет переводов в Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Получил диплом переводчика немецкого, английского и шведского языков.

Живов начал заниматься авторским переводом фильмов в конце 1980-х годов. Он работал над такими лентами как «Любовник леди Чаттерлей», «Падение» и «Индиана Джонс: Последний крестовый поход». Кроме того, он перевел «Том и Джерри». Всего Живов успел поработать более чем с 1300 фильмами.

Прощание с переводчиком пройдет 25 августа в морге Хованского кладбища.

Polit.ru

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