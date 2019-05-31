Ушел из жизни известный знаток кино и ТВ Анри Вартанов

В Москве в возрасте 88 лет умер известный киновед и телевизионный критик Анри Вартанов.

Доктор филологических наук скончался в минувший четверг, 30 мая, в результате тяжелой болезни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Анри Вартанов — уроженец Тбилиси, член Союза кинематографистов РФ, ученый, профессор, преподавал на журфаке МГУ и в Гуманитарном институте радио и телевидения. Также он автор многих исследований по вопросам киноискусства, проблемам функционирования СМИ в социуме.

По инф. rosbalt.ru

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