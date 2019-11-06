Ушел из жизни актер популярных сериалов Виталий Жигалин

5 ноября после продолжительной болезни скончался актер и педагог Самарского академического театра драмы имени Горького Виталий Жигалин. 46-летний актер проработал на сцене 25 лет, сообщает самарская телекомпания «Губерния».

Виталий Жигалин снимался в известных телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Тайны следствия». Всего на его счету 19 экранных работ.

После окончания Воронежского государственного института актер с 1995 года работал в самарском театре. Он был занят в таких спектаклях как «Полковник птица», «Шесть персонажей в поисках автора», «Человек из Ламанчи», «Три сестры», «Панночка», «Алые паруса», «Побег из Шоушенка», «История лошади» и «Роковая ошибка».

По словам коллег и учеников, Виталий Жигалин был внимательным педагогам и импульсивным, харизматичным актером с сильной творческой энергетикой.

Polit.ru

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