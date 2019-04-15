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Юный наркоман прирезал пожилого односельчанина
По инф. rosbalt.ru   
15 Апреля 2019 г.
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В Муромцевском районе Омской области произошло убийство. Как сообщают следственные органы СК России по региону, труп своего мужа-пенсионера в доме обнаружила жительница деревни Алексеевка.

Юный наркоман прирезал пожилого односельчанина

Возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что к преступлению причастен 19-летний парень, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Он забрался в дом односельчанина и нанес спящему пенсионеру множество ударов ножом в грудь, затем забежал в дом к его соседу и ударил ножом мужчину в щеку, проткнув насквозь и повредив вторую щеку.

После совершения преступления парень скрывался лесу. Преступника задержали. В лесу следователи также нашли вещественные доказательства, в том числе нож со следами крови. Злоумышленник рассказал, что хотел отомстить потерпевшим якобы за распускаемые в отношении него и его матери сплетни.

Расследование продолжается.

По инф. rosbalt.ru

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