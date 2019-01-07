Уфимский пьянчуга воткнул ручку в глаз врачу "скорой"

Прибывший по вызову врач скорой помощи пострадал из-за пьяного пациента в столице Башкирии Уфе.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по республике, родственники мужчины вызвали медиков в квартиру на улице Менделеева.

Когда бригада врачей прибыла на место, «больной» начал вести себя буйно и напал на одного из них, воткнув ручку ему в глаз.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воткнул ручку в глаз доктору скорой помощи», — сообщили в СК.

Врача госпитализировали с серьезной травмой. По факту нападения проводится доследственная проверка.

По инф. rosbalt.ru

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