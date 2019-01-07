ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Уфимский пьянчуга воткнул ручку в глаз врачу "скорой"
По инф. rosbalt.ru   
07 Января 2019 г.
Изменить размер шрифта

neotl

Прибывший по вызову врач скорой помощи пострадал из-за пьяного пациента в столице Башкирии Уфе.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по республике, родственники мужчины вызвали медиков в квартиру на улице Менделеева.

Когда бригада врачей прибыла на место, «больной» начал вести себя буйно и напал на одного из них, воткнув ручку ему в глаз.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воткнул ручку в глаз доктору скорой помощи», — сообщили в СК.

Врача госпитализировали с серьезной травмой. По факту нападения проводится доследственная проверка.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 