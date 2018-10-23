Уфа: малыша пришлось спасать... из стиральной машинки

В Уфе специалисты вытащили мальчика, который не смог выбраться из стиральной машины.

Женщина и попросила помощи спасателей: ее маленький сынишка залез в стиральную машинку и не может вылезти.

«Спасателям понадобилось чуть больше 5 минут и несколько манипуляций слесарным инструментом, и пятилетний малыш оказался на свободе. Ребенка осмотрел врач-спасатель, видимых повреждений обнаружено не было, сам „пленник“ ни на что не жаловался», — рассказали в информационно-диспетчерском центре.

Там припомнили, что подобные случаи в Уфе уже бывали: в 2011 году для вызволения ребенка из стиральной машины также привлекались спасатели.

По инф. rosbalt.ru

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