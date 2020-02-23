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Ученые: обезжиренное молоко внукам лучше не давать

По инф. rosbalt.ru   
23 Февраля 2020 г.
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Британские ученые объявили, что у детей, которые пьют обезжиренное молоко, на 39% выше риск ожирения, чем у сверстников, предпочитающих цельное. Как избыток веса связан с низкокалорийным молоком, объяснил врач-диетолог Артур Моисеенко.

Ученые: внукам обезжиренное молоко лучше не давать

«Жиры в молоке нужны для правильного усвоения жирорастворимых витаминов и микроэлементов, которые есть в молоке. Именно с этой целью рекомендуют пить именно жирное молоко», — рассказал диетолог.

По его словам, процесс накопления жира связан с питанием, в котором есть излишек углеводных продуктов. А жир, содержащийся в молоке, придает ощущение большей сытости, поэтому ребенок в принципе съедает меньше других продуктов, например углеводистых, которые и отвечают за чрезмерное образование жировой ткани.

«Жир более калориен, но он не провоцирует такой сильный рост жировой ткани, как углеводы. На этом и основан „феномен“ низкоуглеводного питания, когда худеющим рекомендуют повысить процент именно жирной пищи, а от углеводов по возможности отказаться совсем», — объясняет Артур Моисеенко.

Диетолог соглашается с британскими коллегами и рекомендует родителям не покупать своему ребенку обезжиренное молоко. Сами же взрослые обезжиренное молоко могут пить без ограничений.

По инф. rosbalt.ru

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