Ученые: чтобы похудеть, надо завтракать в нужное время

Питаться при этом нужно правильно, подчеркнули диетологи. Они рекомендовали для первого за день приема пищи выбирать нежирный белок, например яйца, молочные продукты, небольшое количество орехов. Также полезны на завтрак фрукты и овощи, цельнозерновые изделия.
При этом завтрак обязательно нужно успеть съесть в первые два часа после пробуждения. Исключение здесь составляют больные диабетом: им рекомендуется садиться за стол уже в первый час после подъема с постели.
Обедать эксперты советуют во вторые полчаса после полудня — до 13:00. Ужинать после 19:00 не рекомендуется.
Известный российский актёр театра и кино Евгений Миронов всегда вёл довольно уединённый образ жизни и общение с прессой ограничивалось только вопросами о работе и творческих планах. Несмотря на то, что ему приписывали очень много романов с разными актрисами, он никогда не раскрывал подробностей личной жизни и поэтому уже много лет считается завидным холостяком.
В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках, — за шесть лет (с 2014-го по 2019 год) средняя стоимость жилья в новостройках в крупных городах страны выросла на 38,6% до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. метр. Об этом свидетельствует статистика участников рынка.
«(...) Наш мозг не совсем симметричен. Долгое время считалось, что он стал асимметричным, потому что наши основные когнитивные функции характеризовались функциональной асимметрией. Прекрасным примером является язык: у подавляющего большинства людей он в основном обрабатывается левым полушарием», — пишет Le Monde.
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости Отиевой.
Исследователи нашли в Брунее новый вид улиток и назвали его в честь Греты Тунберг. (Эта шведская школьница побольше многих других беспокоится о климате. Вот и нам бы подтянуться, и может быть, страшных последствий удастся избежать. А то, что в честь экоактивистки назвали новый вид улиток... что сказать? Вполне заслуженно! - прим. МГ.)
Жена телеведущего Дмитрия Диброва, который всем известен благодаря программе "Кто хочет стать миллионером", рассказала о его состоянии здоровья. Недавно Дмитрию стало плохо прямо в кинотеатре, на премьере картины Егора Кончаловского "На Луне".
Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов прокомментировал решение Петроградского районного суда о принудительном медицинском обследовании жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из инфекционной больницы имени Боткина, куда была помещена с подозрением на коронавирус после возвращения из Китая.
В Китае приступят к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса не раньше апреля. Об этом сообщил замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь. Между тем, в материковом Китае от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 2236 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения составило 75465.
Перед просмотром фильма «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят» предполагал, что фильм этот мне не понравится, так же как и предыдущие, – в работах Дудя мешает заданность: во всём виновата власть, Беслан – виновата власть, Колыма – было давно, но виновата власть... Однако я был приятно удивлён.
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании. Родители, слыша эту формулировку, полагают, что теперь их детей будут кормить не только кашей по утрам, но супом с котлетам на продленке. Оказывается, на самом деле это не совсем так.
Музыкант Юрий Антонов сравнил творчество его поколения с современными исполнителями. «Арест был бы обеспечен за такие песни», уверен певец и композитор. При этом он отметил, что музыкальные тенденции – веяние времени.
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