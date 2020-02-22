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Ученые: чтобы похудеть, надо завтракать в нужное время

По инф. rosbalt.ru   
22 Февраля 2020 г.
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Ученые рассказали, в какое время следует начинать завтрак, чтобы похудеть. Лучшим временем для этого они считают 7:00-7:10 утра.

Ученые: чтобы похудеть, надо завтракать в нужное время

Питаться при этом нужно правильно, подчеркнули диетологи. Они рекомендовали для первого за день приема пищи выбирать нежирный белок, например яйца, молочные продукты, небольшое количество орехов. Также полезны на завтрак фрукты и овощи, цельнозерновые изделия.

При этом завтрак обязательно нужно успеть съесть в первые два часа после пробуждения. Исключение здесь составляют больные диабетом: им рекомендуется садиться за стол уже в первый час после подъема с постели.

Обедать эксперты советуют во вторые полчаса после полудня — до 13:00. Ужинать после 19:00 не рекомендуется.

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По инф. rosbalt.ru

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