Убийство фигуриста Дениса Тена: обвиняемый признал свою вину

Один из обвиняемых в убийстве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дениса Тена впервые признал свою вину по главному пункту.

Как сообщает «Интерфакс», признательные показания дал Нуралы Киясов в суде казахского города Алматы, он нанес Тену смертельное ранение ножом.

При этом он отрицает, что планировал убийство с сообщниками Арманом Кудайбергеновым и Жанаром Толыбаевым, которые также проходят обвиняемыми по делу.

«Я полностью признаю свою вину, но в части того, что мы это планировали, отказываюсь», — заявил Киясов на допросе.

Дело Тена рассматривают по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством». Параллельно возбуждено дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Ранее сообщалось, что обвиняемые в убийстве Тена сознались в краже автозеркал, однако главные обвинения отвергали.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен скончался от ножевых ранений летом прошлого года. Он выходил из ресторана, когда увидел, что злоумышленники снимают зеркала заднего вида с его автомобиля. Спортсмен пустился в погоню, при этом преступники нанесли ему удары ножом.

По инф. rosbalt.ru

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