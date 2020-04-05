Убираться дома во время эпидемии надо пару раз в день

Петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало памятку, как правильно делать уборку во время домашней изоляции. Специалисты рассказали, сколько раз в день надо проводить дезинфекцию и в какой последовательности обрабатывать помещения. Кроме того, ведомство поделилось рецептом дезинфицирующего средства.

В управлении отметили, что для безопасного пребывания в квартире или доме надо устраивать периодические проветривания и проводить влажную уборку не менее двух раз в день. При этом следует применять обычные средства, предназначенные для уборки помещений. Особое внимание необходимо уделить туалету, ванной комнате и кухне.

При проведении уборки специалисты советуют соблюдать следующую последовательность: жилая комната — кухня — ванная — туалет. В конце дня надо протирать дезинфицирующим раствором поверхности, к которым прикасаются чаще всего — дверные ручки, краны, столы, спинки стульев.

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Салфетки и тряпки после уборки следует тщательно промыть в моющем средстве и высушить, а руки обработать антисептиком или тщательно вымыть с мылом.

Также внимательно стоит отнестись с товарам, которые доставляют курьеры. Упаковку надо тоже дезинфицировать.

Для дезинфекции Роспотребнадзор советует использовать средства, предназначенные для обеззараживания поверхностей. Если их нет, то можно пустить в ход отбеливатели для белья — хлорные и кислородные. Для приготовления дезинфицирующего раствора надо взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды, или одна столовая ложка на стакан теплой воды. Раствор тщательно перемешать. Работать в перчатках, не допускать попадания в глаза.

При этом не стоит готовить сразу большое количество дезинфицирующего раствора, на один-два дня достаточно поллитра-литр.

Напомним, регионы России вводят режим всеобщей изоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. Жителей просят не выходить из дома без острой необходимости.

В целом по России за последние сутки подтверждено 500 случаев заболевания. Всего к 31 марта в стране зарегистрировано 2337 заболевших COVID-19. За весь период пандемии погибли 17 человек, выздоровели — 121.

По инф. rosbalt.ru

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