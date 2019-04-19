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У ветерана Великой отечественной похищен именной кортик
По инф. rosbalt.ru   
19 Апреля 2019 г.
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Московские следователи намерены заняться расследованием случая с исчезновением именного кортика из квартиры ветерана Великой Отечественной войны после пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Московские следователи намерены заняться расследованием случая с исчезновением именного кортика из квартиры ветерана Великой Отечественной войны после пожара.

Инцидент произошел в квартире ветерана на Ленинградском проспекте. После тушения возгорания пенсионер обнаружил пропажу на стене именного кортика.

В ведомстве пояснили, что «с учетом большой значимости защиты прав социально незащищенных категорий граждан... инициирован вопрос об изъятии материалов проверки из органов полиции и передаче их СК РФ».

По инф. rosbalt.ru

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