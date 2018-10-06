Телезрители выбрали победителя шоу «Голос 60+»

В вокальном конкурсе среди людей старшего возраста «Голос 60+» победила Лидия Музалева. В финале она исполнила казачью песню с характерным названием «Я когда-то была молодая».

Из наставников лучшей зрители назвали Пелагею, которая работала с Музалевой и еще одной исполнительницей, Ольгой Муравиной.

В финале участвовали Сергей Манукян и Наталия Спевак (команда Валерия Меладзе), Евгений Стругальский и Виктор Зуев (команда Льва Лещенко), Николай Арутюнов и Николай Агутин (команда Леонида Агутина).

Шоу было показано в эфире Первого канала.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ