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Телезрители выбрали победителя шоу «Голос 60+»
По инф. rosbalt.ru   
06 Октября 2018 г.
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В вокальном конкурсе среди людей старшего возраста «Голос 60+» победила Лидия Музалева. В финале она исполнила казачью песню с характерным названием «Я когда-то была молодая».

 

В вокальном конкурсе среди людей старшего возраста «Голос 60+» победила Лидия Музалева

Из наставников лучшей зрители назвали Пелагею, которая работала с Музалевой и еще одной исполнительницей, Ольгой Муравиной.

В финале участвовали Сергей Манукян и Наталия Спевак (команда Валерия Меладзе), Евгений Стругальский и Виктор Зуев (команда Льва Лещенко), Николай Арутюнов и Николай Агутин (команда Леонида Агутина).

Шоу было показано в эфире Первого канала.

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