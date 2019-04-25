Суд обязал МВД выплатить компенсацию за изнасиловние и убийство девочки полицейским

Первомайский районный суд Краснодара обязал МВД РФ выплатить 4 млн рублей матери погибшей от рук полицейского 12-летней девочки. Об этом сообщила «Росбалту» представитель истицы, адвокат Янна Галаган, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

По версии суда и следствия, в 2015 году инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Горячему Ключу Иван Сорокоумов много раз вывозил в лес и вступал в интимные отношения с девочкой, не достигшей 16-ти лет, используя, в том числе, фаллоимитаторы и другие интимные предметы. В одном из эпизодов участвовал знакомый полицейского Сергей Калганов.

В феврале и марте Сорокоумов под предлогом проведения «профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних», будучи в полицейской форме, обманом вывозил на машине в лес еще одну несовершеннолетнюю и также вступал с ней в половые отношения. Каждый раз он грозил девочке отправить ее в детский дом, если она откажется от близости с ним.

Третьей жертвой полицейского Сорокоумова с мая по август 2015 года, по версии следствия, стала девочка, которой во время его первого изнасилования было 11 лет.

31 августа 2015 года после очередного изнасилования этого ребенка и возвращения с ней домой Иван Сорокоумов получил вызов от своего коллеги, что ведутся поиски без вести пропавшей девочки.

Сорокоумов, боясь разоблачения, вывел ребенка из машины и забил ее битой по затылку, а труп выкинул в протекающую рядом реку.

Его приговорили к 23 годам лишения свободы. Он также пройдет курс лечения от педофилии с садистскими наклонностями. Сообщника Калганова приговорили к 13 годам колонии. Верховный суд РФ уже оставил приговор без изменений.

Вопрос - "Искупят ли 4 миллиона рублей страдания семьи и невинной жертвы насильника в погонах?" - можно считать риторическим. Конечно же, нет. Не искупят (но хорошо, что зло хотя бы наказано). А вот не-риторическим является другой вопрос: "Где гарантии, что среди служащих полиции это - чрезвычайный, исключительный случай, который никогда не повторится?"

По инф. rosbalt.ru

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