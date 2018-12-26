Столичную "скорую помощь" обвиняют в пропаже драгоценностей

В полицию обратилась жительница одного из домов на Волгоградском проспекте. Как сообщает агентство «Москва», женщина рассказала, что по вызову к больной родственнице в квартиру прибыла бригада «скорой помощи».

Кроме находившейся без сознания женщины в квартире находился только ее несовершеннолетний внук, которого медики отправили поискать соседей, которые помогли бы переместить женщину в машину.

После отъезда «скорой» выяснилось, что из дома пропали золотые ювелирные украшения на 230 тыс. рублей. Ведется доследственная проверка.

По инф. rosbalt.ru

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