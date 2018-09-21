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Столичный пенсионер заявил о пропаже 15 млн рублей
По инф. rosbalt.ru   
21 Сентября 2018 г.
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mani5

Пожилой москвич обратился в полицию с заявлением о краже крупной суммы денег. По его словам, из ячейки банка в центре столицы на улице Красная Пресня, 21 у него похитили почти 15 млн руб.

По данным АГН «Москва», полиция установила, что из банковской ячейки кредитно-финансового учреждения, расположенного по указанному адресу, неизвестный совершил кражу 14 млн 600 тыс. руб., после чего скрылся скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

По инф. rosbalt.ru

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