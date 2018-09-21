Столичный пенсионер заявил о пропаже 15 млн рублей

Пожилой москвич обратился в полицию с заявлением о краже крупной суммы денег. По его словам, из ячейки банка в центре столицы на улице Красная Пресня, 21 у него похитили почти 15 млн руб.

По данным АГН «Москва», полиция установила, что из банковской ячейки кредитно-финансового учреждения, расположенного по указанному адресу, неизвестный совершил кражу 14 млн 600 тыс. руб., после чего скрылся скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ