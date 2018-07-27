Стас Садальский: Алла Пугачева врет от неуверенности!

Очередной конфликт на днях произошел между Стасом Садальским и Аллой Пугачевой. Актер в пух и прах раскритиковал Примадонну, которая решила по душам поговорить с Олегом Меньшиковым. Стасу звездная беседа, которую он посмотрел от начала и до конца, совсем не понравилась. Он уверяет: многое из того, о чем говорила Примадонна, было ложью.

– Поразительно, но Аллусик все время врет, – считает Стас. – Вранье на вранье. С самого начала говорит, что ее назвали в честь Аллы Илларионовой. А этого сделать не могли. Пугачева родилась в 1949 году, а Илларионова стала известна лишь в 1953-м, когда вышла картина «Садко». Тогда она произвела настоящий фурор: даже Чарли Чаплин был поражен ее красотой. Аллу Илларионову звали сниматься за границу, но Госкино не отпустило. Сказали, что она занята до 2000 года. В общем, в 49-м актриса была еще никому не известной студенткой, и родители Пугачевой ее знать просто не могли.

Не понравились Садальскому и откровения Пугачевой относительно Высоцкого, с которым, по словам Аллы, она находилась в приятельских отношениях. Алла вспомнила, что одна из первых встреч с легендарным музыкантом у нее случилась в лифте. Увидев ее, Владимир Семенович спросил: «Что ты, свинья, не здороваешься?» Стас уверен: Примадонна и здесь врет.

– Высоцкий никогда не мог сказать такого женщине, – считает Стас. – Он мог близким людям что-то подобное сказать, но незнакомым – никогда. Он держал дистанцию. Попса – другая, низшая каста. Актеры никогда с попсой не общаются, они – другие люди. Это как дворяне и плебеи. Поздороваться могут, но сесть за один стол – ни за что.

Почему Алла говорит неправду, Садальский прекрасно знает. По мнению Стаса, это происходит из-за не­уверенности в себе. На это указывают многие факты.

– Когда начинаешь говорить о себе в превосходном тоне: ах, какой я великий и потрясающий – это все идет от неуверенности, – продолжает Садальский. – Когда человек понимает, что из себя представляет, он никогда так говорить не будет. Только если в ироничной форме.

Но больше всего эпатажному актеру не понравилась речь Аллы о муже – Максиме Галкине. Об их отношениях, в том числе и интимной жизни, в тусовке ходят легенды. Пугачева впервые призналась, что они с мужем живут в разных спальнях. Но, несмотря на это, нынешний брак называет идеальным. У Стаса и на этот счет имеется собственная точка зрения.

– Аллусик говорит: «Нынешний брак – самый лучший. Мой муж такой красивый, умный. У нас с ним сплошное взаимопонимание!» – продолжает Садальский. – Я, когда это услышал, сразу сказал: «Боже, именно о том, чего ей не хватает, она и говорит. Мне ее так жалко стало!» Про любовь вообще говорить нельзя. Когда говоришь: «Я тебя люблю!», любовь становится гораздо меньше, а потом и вовсе исчезает.

Критиковать Пугачеву и Галкина Садальский не боится. Хотя поклонники его преду­преждают: скоро терпение Макса, с которым Стас находится в весьма натянутых отношениях, может лопнуть. И тогда он начнет мстить. Но Садальский этого не опасается.

Кстати, еще новости с упоминанием Аллы Борисовны:

– Кто такой Галкин? – удивляется актер. – Абсолютно пустое место! Но без мыла лезет, молодец. Знает, что и где нужно сказать!

Как отреагирует на слова Садальского сама Алла, пока неизвестно. Недавно Пугачева заявила, что старается не обращать внимания на критику. Сейчас Примадонна активно готовится к 70-летнему юбилею. Планируется, что в честь праздника она выйдет на сцену. Несмотря на то, что возраст дает о себе знать.

– Я старею, – говорит Алла. – И с этим поделать ничего нельзя.

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Источник: sobesednik.ru

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