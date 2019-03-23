Ссора челябинских пятиклассниц переросла в избиение

В Челябинске девочку-пятиклассницу избили в школе из-за контрафактных кроссовок. Во всяком случае, так утверждают пострадавшая и ее родители. Учителя говорят, что "все не так однозначно" — но, судя по всему, конфликт сами погасить оказались не в состоянии (какая разница - "кто виноват"? ведь задача педагогов - не допускать эскалации насилия среди детей в принципе!)

Как рассказала сайту «Первый областной» мать пострадавшей, в минувший понедельник ее дочь пришла из школы в слезах. Она рассказала, что девочка из параллельного класса стала предъявлять претензии, что кроссовки под брендом Balenciaga, которые носит пятиклассница, являются подделкой. После этого школьницы стали требовать либо снять кроссовки, либо отдать деньги. В противном случае стали угрожать избиением. В итоге ребенка избили — били по ногам и по лицу. Один из ударов был нанесен головой в нос. В результате у пострадавшей сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, также поврежден нос.

«Это из-за кроссовок, что она носит подделки. Недели 2 назад она попросила купить ей на 8 марта кроссовки Balenciaga. Мы пошли и купили, отдали за них 7 тысяч рублей. Я не знаю, сколько стоит не подделка, но что у нас продают в Челябинске, то и носим. Я мама троих детей, что могу, то и покупаю, ребенок у меня голый не ходит. И вот девочки так и отреагировали, либо снимай, либо деньги, либо мы тебя будем бить. Все из-за кроссовок», — рассказала мать пострадавшего ребенка.

Между тем, девочке и ее семье поступают угрозы, а руководство школы «ничего не говорит, не общается», рассказала мать. Ученицу избили на углу дома в 10 метрах от входа в школу и охрана не вмешалась.

В школе заявляют, что «все не так однозначно»: якобы конфликт между детьми изначально в соцсетях. «Они друг друга оскорбляли. То есть такой сленг, мат, как они друг друга оскорбляют, унижают, а потом все это выливается вот в такие уличные, неприятные выяснения отношений. То есть мы разбираемся в ситуации, пригласили родителей, оповестили полицию, но ситуация такова, что непонятно, кто зачинщик на сегодняшний день, пострадавшая сторона либо нет», — заявила директор школы. Она не объяснила, какое это имеет значение, если ребенок серьезно пострадал при нападении.

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Напомним, что в последнее время общество переживает как минимум несколько школьных скандалов, ставших достоянием гласности. Вот лишь некоторые из них:

Все эти истории - о том, что многие школы в России перестали быть "зоной безопасности", туда проникли все болезни нашего общества: жестокость и равнодушие, эмоциональная глухота, социальное расслоение в самом хамском понимании... Поэтому (и только поэтому) многие родители вынуждены прибегать к помощи общественного мнения, делая достоянием гласности неприятные школьные истории.

По инф. rosbalt.ru

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