Соцопрос: каждый третий избиратель принял участие в голосовании под влиянием "пенсионной повышки"

63% россиян, участвовавших в опросе «Левада-центра» заявили, что объявление о повышении пенсионного возраста не повлияло на их участие в выборах в единый день голосования 9 сентября. Однако 33% опрошенных признали влияние реформы на их решение участвовать в выборах, 4% затруднились ответить. Много это или мало?

Во-первых, про 63% "политически ревнодушных к реформе": каждый сам может прикинуть, какая часть из них предпочла не раскрывать правду о своих чувствах "во избежание неприятностей". А во-вторых - откуда-то ведь взялось явно протестное голосование на минувших сентябрьских выборах... Наверное, проще всего охарактеризовать ситауцию так: сограждане в очередной раз продемонстрировали, что они — "себе на уме".

Опрос проведен 20—26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 тыс. 600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось методом личного интервью.

В единый день голосования 9 сентября в РФ прошли прямые выборы глав 22 регионов, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тыс. выборов в органы местного самоуправления.

Напомним Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении пенсионного возраста в России. Согласно закону, пенсионный возраст в России будут повышать поэтапно, начиная с 2019 года. В результате для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, а для мужчин — 65 лет (сейчас — 55 и 60 лет соответственно). Теперь, в ближайшие дни, спорному законопроекте предстоит формальное утверждение в Совете Федерации - и подписание президентом.

По инф. rosbalt.ru

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