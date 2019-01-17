Сосульки снова убивают: куда смотрят власти и службы ЖКХ?

В Москве женщина пострадала в результате падения на нее сосульки. Аналогичные грустные новости пришли и из Саратова... И могут придти и из других концов страны, "вставшей с колен".

В Москве инцидент произошел в нынешний вторник, 15 января, когда женщина шла на работу. По данным РЕН ТВ, с крыши здания, где находится место работы женщины, ей на голову упала сосулька. Пострадавшей понадобилась помощь врачей. Медики выявили у женщины ушиб мягких тканей. На днях сообщалось, что мужчина попал в больницу из-за куска льда, свалившегося с крыши в центре Москвы.

А в Саратове накануне вечером две женщины пострадали от упавших им на голову глыб снега. В центре города, на улице Гоголя, от сошедшей с крыш наледи пострадала 73-летняя женщина — она получила травму головы. Примерно в то же время снежная глыба обрушилась на голову 65-летней женщины на проспекте 50 лет Октября. Обе пострадавшие попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Заметим, что безопасность городского пространства в этих случаях - целиком в сфере ответственности муниципальных коммунальных служб, а также управляющих компаний ЖКХ, за которыми закреплено содержание соответствующих зданий.

По инф. rosbalt.ru

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