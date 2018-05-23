Слухи о госпитализации Николая Караченцова оказались ложными

Сын актера Николая Караченцова Андрей прокомментировал данные СМИ о том, что его отец госпитализирован в Москве.

В интервью «телеканалу 360» Андрей заявил, что «никаких эксцессов нет». «Это ложная информация. Все нормально. Если бы что-то было плохое, то мне бы сразу мама сообщила. Нет, все нормально», — заверил Андрей Караченков.

По его словам, отец с матерью в настоящее время находятся на даче, куда приехали из 62-й больницы в Красногорске.

Ранее сегодня СМИ сообщали, что артист попал в больницу после курса химиотерапии. Актера лечили от рака в израильской клинике, недавно он вернулся в Россию.

По инф. rosbalt.ru

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