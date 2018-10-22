"Скорая помощь" была вызвана в Мавзолей Ленина

«Скорую помощь» вызвали 20 октября в Мавзолей Ленина.

Как передает телеканал «360» со ссылкой на дежурную часть Мавзолея, одному из посетителей экскурсии стало плохо.

Фотография, на которой врачи вбегают в памятник-усыпальницу, быстро разошлась по социальным сетям.

Эксклюзив 360°



Фотография, на которой медики вбегают в Мавзолей Ленина на Красной площади разошлась по Сети. Мы выяснили причину визита врачей: https://t.co/O7U2mPRzeM pic.twitter.com/dV2xj5R12Q — Телеканал 360° (@360tv) October 20, 2018

По инф. rosbalt.ru

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