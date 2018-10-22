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"Скорая помощь" была вызвана в Мавзолей Ленина
По инф. rosbalt.ru   
22 Октября 2018 г.
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mosk mavz

«Скорую помощь» вызвали 20 октября в Мавзолей Ленина.

Как передает телеканал «360» со ссылкой на дежурную часть Мавзолея, одному из посетителей экскурсии стало плохо.
Фотография, на которой врачи вбегают в памятник-усыпальницу, быстро разошлась по социальным сетям.

По инф. rosbalt.ru

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