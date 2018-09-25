Шок: сын зарезал 75-летнюю мать. Семейная ссора, если можно так сказать

В квартире дома в Сергиево-Посадском районе Подмосковья найдено тело 75-летней женщины со ссадинами и ножевым ранением. По подозрению в убийстве задержан сын погибшей.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе Следственного комитета РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На допросе у следователя 55-летний сын погибшей признался, что зарезал мать в ссоре.

«В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

По инф. rosbalt.ru

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