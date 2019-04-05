Шок: после изнасилования скончалась 74-летняя селянка

В Курской области расследуют изнасилование и смерть 74-летней женщины от травм.

Как сообщили в СК РФ, вечером 27 марта молодой человек выпивал доме знакомого в одном из сел Пристенского района. Во время застолья гостю пришло в голову изнасиловать 74-летнюю мать своего знакомого. Он избил пожилую женщину и изнасиловал ее. Увидев происходящее, сын потерпевшей позвонил в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого.

Женщину доставили в больницу, но от травм 1 апреля она умерла.

Изначально дело было возбуждено об изнасиловании, но теперь его действия могут дополнительно квалифицировать по статье о причинении смерти.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ