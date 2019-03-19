Семейка кубанских станичников убила почтальона ради пенсионных денег

В Краснодарском крае найдено тело убитой женщины-почтальона. Подозреваемыми оказались супруги из станицы Бузиновская, заманившие пострадавшую в свой дом.

Как сообщили в СК РФ, днем 4 января работница «Почты России» получила под отчет более 96 тыс. рублей, которые должна была разнести по домам на своем участке. Днем почтальон пришла к дому супругов, где должна была выдать женщине пенсию по потере кормильца. Хозяйка пригласила почтальона в дом, так как на улице шел дождь. Тут мужчина предложил жене убить и ограбить почтальона, и та согласилась.

Когда почтальон прошла в комнату, хозяйка дома ударила ее молотком по голове, а ее муж накинул женщине на шею шнур, и супруги по очереди задушили жертву. Тело погибшей они на машине отвезли в лесополосу, присыпав его ветками и землей.

Сейчас 29-летней женщине и ее 30-летнему мужу предъявлены обвинения, оба заключены под стражу.

По инф. rosbalt.ru

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