Санкт-Петербург: никакой попытки "коммунистического пенсионного референдума" тут не будет!

Горизбирком Петербурга отказал в регистрации региональной подгруппе КПРФ по проведению общероссийского референдума, посвященного пенсионной реформе.

Как передает корреспондент «Росбалта», 10 членов ГИК были «за» отказ, один «против» и один воздержался. Причиной послужило то, что в городе уже была зарегистрирована региональная подгруппа, намеревающаяся организовать референдум по схожей тематике.

Вопрос, выносимый на обсуждение коммунистами, звучит так: «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?» У их конкурентов немного другая формулировка: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

Согласно федеральному законодательству, для проведения общероссийского референдума инициативная группа должна зарегистрировать подгруппы в 43 регионах, а потом собрать в них 2 млн подписей в поддержку. Однако закон открывает возможности для спойлеров, так как в каждом субъекте по пенсионной теме может быть зарегистрирована только одна подгруппа. Так, коммунистов в Петербурге буквально на один день определили некие люди, возглавляемые членом общественного совета Калининского района, гендиректором АО «Компонент» Владимиром Кушпилем. Таким образом общественники-спойлеры смогут «застолбить» и другие регионы, и КПРФ в принципе не сможет организовать общероссийский референдум, опасаются сторонники левых в Северной столице.

Такого не случилось, например, в Иркутске: здесь тоже зарегистрирована региональная подгруппа инициативной группы по проведению референдума. Подгруппа будет сбирать подписи за формулировку вопроса в т.н. "алтайской" редакции (а за ней стоят, как раз наоборот, коммунисты). Но эта, "прокоммунистическая" группа - будет конкурировать в масштабах России - с теми группами, что опередили их по "санкт-петербургскому" (а точнее - "нижегородскому", т.к. формулировка вопроса - родом из этого города) сценарию...

Впрочем, этот процесс "размывания голосов" будет происходить по всей стране, делая идею проведения референдума почти несбыточной.

Заметим, что последний раз референдум в России проводился в 1993 году, уже после чего была принята действующая российская Конституция. Формально он назывался «всенародным голосованием», чтобы обойти требование закона «О референдуме РСФСР» и утвердить назревшие на тот момент правовые основы под изменившимся социально-экономическим и политическим укладом в государстве Россия, бывшей республике СССР.

По инф. rosbalt.ru , Телеинформа

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