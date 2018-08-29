Телеобращение Путина по вопросу "пенсионной повышки" ждем сегодня в полдень по Москве

Телеобращение президента РФ Владимира Путина по вопросу изменений пенсионной системы выйдет в эфир в среду в полдень по московскому времени. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Телеобращение будет показано в 12:00 мск», — уточнил он.

Ранее во вторник Путин провел в Омске совещание, на котором обсуждался вопрос об изменениях в пенсионную систему.

До этого Путин заявлял, что ему не нравятся варианты по изменению возраста выхода на пенсию.

«Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались», — отмечал Путин.

«И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — добавил он.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55 лет.

По инф. rosbalt.ru

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