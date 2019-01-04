Ростовский пенсионер скончался на катке, не дождавшись приезда "скорой"

В Ростове-на-Дону пожилой мужчина скончался на ледовом катке. Ему стало плохо и «скорую помощь» очевидцы вызвали сразу, но приехала она только спустя 30-40 минут.

Как сообщает 161.ru, накануне вечером на катке в центре города, у Театральной площади, 67-летнему пенсионеру стало плохо.

Мужчина приехал на каток с семьей. В какой-то момент ему стало нехорошо и мужчина упал, схватившись за грудь. К пожилому человеку сразу бросились близкие и персонал катка, пытаясь ему помочь. Но пенсионеру не становилось лучше.

«„Скорая“ долго не приезжала, и всё это время кто-то из посетителей катка не прекращал делать мужчине искусственное дыхание. „Скорая“ приехала через 30 минут. Очень хотелось бы узнать, как его состояние? Там многие люди переживали», — написала одна из посетительниц катка в городском паблике «Это Ростов-на-Дону».

На видео еще одна посетительница катка утверждает, что с момента вызова «скорой» прошло 40 минут.

Когда медики все же приехали, они провели все первичные реанимационные мероприятия и доставили мужчину в больницу. Спасти пенсионера не удалось.

По инф. rosbalt.ru

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