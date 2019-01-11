У экономистов нерадостные прогнозы: ситуация с вашими деньгами ухудшится к весне-лету

Одни из граждан России начали «затягивать пояса», другие живут в кредит в надежде на лучшее будущее. Эксперты (из числа не-правительственных) снова и снова говорят — надеяться не на что (прогнозы на рост цен портал для пожилых "Мои года" уже публиковал, но лишним не будет: кто предупрежден - тот вооружен, как говорится).

Реакция рынка на действия правительства и Центробанка не заставила себя ждать: рост цен начался еще в декабре, и нет никаких предпосылок для снижения темпов увеличения инфляции. Напротив, по словам экспертов, уже к лету мы в полной мере ощутим последствия экономической политики властей.

Василий Колташов, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества:

«Основные источники роста цен — это рост курса доллара, который наблюдался в конце прошлого года, и снижение мировых цен на нефть. Правда, нефть потом подорожала, поэтому этот фактор был немного сглажен, но курс доллара все же остался высоким. Это значит, что цены в рублях должны были стать выше на многие товары, которые ввозятся в Россию с мирового рынка. И одеваемся мы в импортную одежду, и едим мы много иностранных продуктов, и используем много зарубежных материалов. Тем более, что и российские производители, которые закупают иностранное оборудование, также стремятся ничего не потерять. Все это уже сейчас сказывается на ценах.

К тому же, вступило в силу повышение НДС. Нам обещали, что в условиях динамичного экономического роста оно будет почти незаметно и инфляцию увеличит не сильно. Но поскольку ситуация в экономике с конца прошлого года оказалась довольно вялой, то мы сразу заметили и это повышение.

Инфляция в 2019 году может легко выйти за ожидаемые прогнозы. Во многом это будет зависеть от ситуации на рынке углеводородов и на американском фондовом рынке, а также от того, как будет развиваться торговая война между США и Китаем. Есть мощнейшие тектонические факторы, касающиеся глобальной экономики, которые на нас влияют. Как будут развиваться события, пока никто предсказать не может, но уже очевидно, что период более чем двухлетнего оживления мировой экономики в значительной мере завершился. Это оживление выдохлось.

Едва ли мы увидим погромы магазинов или супермаркетов. „Февраля 17-го“ в 2019 году не случится, но люди будут экономить. Они уже снизили затраты на новогодние праздники — это тревожный сигнал. Средний россиянин потратил примерно на полторы, две, а может, и на три тысячи рублей меньше, чем в прошлом году.

Да, россияне будут хуже питаться, бережнее относиться к вещам. В ответ на рост цен при отсутствии сопоставимого по темпам роста реальных доходов населения мы можем только уменьшить потребление».

Олег Комолов, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова:

«Очевидно, что цены вырастут выше прогнозов Центробанка, Минэкономразвития и Росстата. Задача этих ведомств сводится к тому, чтобы искажать реальные данные. У Росстата есть даже методики подсчета инфляции, которые работают в сторону занижения. Если говорить коротко, они собирают совершенно несопоставимые товары в одну кучу и считают некоторую среднюю величину. Например, поездку в Испанию соединяют с ценой на колбасу и выдают какое-то среднее значение по инфляции. Но понятно, что для большинства населения колбаса — это товар каждодневного потребления, более значимый, чем поездка за границу. И получается, что индивидуальная инфляция большинства наших соотечественников оказывается намного выше, чем цифра, которую официально публикует Росстат, а за ним и госучреждения.

Почему велика инфляция и происходит рост цен? Здесь много факторов, начиная с политики Центробанка, который в течение последних десятилетий проводит политику изъятия долларовой массы с валютного рынка для занижения курса рубля, что выгодно экспортерам. Но, выкупая доллары на валютном рынке, ЦБ проводит масштабную рублевую эмиссию и тем самым создает избыточную денежную массу, формируя инфляцию. Однако это чисто финансовый аспект инфляции, а что касается „материальной“ стороны вопроса, то понятно, что российская экономика является импортозависимой.

Пожалуй, все товары, стоящие на полках наших магазинов, или полностью импортные, или „квазимпортные“ — произведенные с большой импортной составляющей, с использованием зарубежного оборудования и технологий. В условиях падения курса рубля, его постоянного искусственного занижения со стороны государства, мы наблюдаем удорожание всех этих компонентов, которое вкладывается в общий рост цен. Ну, и плюс ко всему, государство сделало нам новогодние подарки в виде роста НДС, акцизов на топливо, что скажется абсолютно на всех товарах и услугах, которые продаются в стране.

Повышение пенсионного возраста и снижение доходов населения создают негативную макроэкономическую конъюнктуру. Реальные доходы населения падают четвертый год подряд. И что делают люди? Экономят, сокращают объемы потребления, но существует и проблема высокой закредитованности. Россияне пытаются сохранить прежнюю модель потребления хотя бы отчасти, влезают в долги. И эта закредитованность представляет собой долгосрочную проблему: если сегодня она позволяет хотя бы частично компенсировать падение потребительского спроса, то по мере накопления задолженностей будет возрастать кредитная нагрузка на население, и реальный спрос на товары, то в будущем спрос будет сокращаться, он будет ограничен. Это негативный фактор долгосрочного характера — он еще себя в полной мере не проявил, но неизбежно проявит позднее».

Владислав Жуковский, экономический эксперт:

«Верить каким бы то ни было оценкам и прогнозам правительства, Минэкономразвития, Минфина, Центробанка, либо даже премьер-министра и президента, не стоит. Если вы живете в России и хотя бы что-то помните, то вы понимаете, что правительственные прогнозы по инфляции, росту экономики или реальных располагаемых доходов, вообще никогда не выдерживались; по крайней мере, с 2008 года точно — когда закончился „сырьевой пузырь“, „сырьевой суперцикл“.

Прогнозы, которые делают высокопоставленные чиновники, носят не информационно-аналитический, а пропагандистский характер, используются как успокоительное — это некий „информационный валидол“. Задача таких прогнозов — сказать, что все будет хорошо, что инфляция будет в диапазоне 3,5-4%, ну, может, больше, но все под контролем, волноваться не нужно. Но мы прекрасно понимаем, что все будет не так. И последние, как минимум, 5-6 лет показали, что фактическая инфляция в России оказывается выше той, что закладывает в прогнозы правительство, как минимум в полтора раза. Реальные расходы, которые мы фиксируем по нашим кошелькам, когда приходим в магазины, в аптеки, платим за коммуналку, проезд на транспорте, оказываются раза в два выше, чем сообщает Росстат.

Что касается причин роста цен, то правительство и Центробанк сделали все возможное для того, чтобы в России закрутился маховик инфляции, чтобы она ускорилась. Мы сейчас не вспомним ни одной меры, ни одной инициативы, которая была бы направлена против роста цен в стране.

Когда президент и премьер-министр подписывают законы о повышении ставки НДС, о повышении налога на добычу полезных ископаемых, акцизов на все подакцизные товары, в том числе нефтепродукты, о повышении тарифов естественных монополий, цен на ОСАГО, ставок капремонта в стране, когда растут цены на электроэнергию, ЖКХ и прочее, у нас автоматически раскручивается маховик инфляции.

Плюс ко всему, еще в прошлом году рубль упал по отношению к американской валюте. Мы начинали год с 56 рублей за доллар, а закончили в районе 68 рублей за доллар. Автоматически весь импорт, все импортные товары и услуги, комплектующие, технологии, посевной фонд, полуфабрикаты выросли в цене минимум на 15-20%. Почему же в этих условиях должно возникнуть снижение инфляции? С чего мы должны были получить снижение цен на продукты питания, товары и услуги первой необходимости, электронику, бытовую химию, одежду?

Российские чиновники делают все возможное, чтобы цены росли, налоги повышались, рубль девальвировался, тарифы повышались, чтобы вводились новые акцизы, сборы и подати. Инфляция только начала ускоряться — мы увидим раскручивание ее маховика ближе ко второму кварталу, к весне и лету».

По инф. rosbalt.ru

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