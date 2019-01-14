Экономические власти морально готовят россиян к росту цен на "горючку"

Цены на бензин в рознице могут быть подвержены инфляционной динамике в течение 2019 года. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Рост цен в январе (в пределах 1,7%) был связан с увеличением НДС. А так в течение года они все равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше — будут зависеть от конъюнктуры», — отметил он.

Тем временем с начала года, по оценкам Росстата, цены на бензин увеличились на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,7%.

В конце весны — начале лета 2018 года в России ощутимо взлетели цены на бензин. Власти вмешались в ситуацию и 31 октября 2018 года договорились с нефтяниками о заморозке топливных цен до конца года.

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что в 2019 году цены на бензин в России могут повыситься, однако предполагал незначительный их рост — не более чем на 1-1,5%. По его словам, возможна «корректировка (вверх цен на бензин) на 1-1,5%» в связи с повышением НДС.

По инф. rosbalt.ru

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