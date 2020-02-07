Российская наука, когда же ты с колен встанешь?!

Счетная палата рассказала о бюджетных расходах на науку в РФ и ее недостаточной продуктивности.

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По информации СП, траты на российскую науку с 2000 года увеличились в 13 раз, с 76,7 млрд до 1028,2 млрд руб., однако финансирование все равно отстает от уровня развитых стран. По объему относительных затрат на науку (1,1% ВВП) Россия занимает 34-м место в мире, пишет РБК со ссылкой на отчет ведомства.

При этом по количеству патентных заявок Россия отстает от Китая в 38 раз, а от США почти в 16.

Кроме того, по мнению экспертов, на недостаточную продуктивность российской науки влияют отсутствие системы господдержки, спрос на результаты со стороны бизнеса, недостаточный уровень научных публикаций, плохая работа с кадрами и недостаточное их привлечение. Кроме того, отсутствуют эффективные системы мониторинга и экспертизы научных результатов.

Все мы переживаем за будущее нашей науки. Хочется, чтобы учёные делали стоящие открытия, полезные для общества. Но, как и в любой отрасли, у учёных должна быть мотивация. И размер зарплат стоит тут не на последнем месте. И ещё один момент. Скажем, на Западе наука развивается потому, что в нее вкладывают огромные деньги корпорации, конкурирующие друг с другом за рынки будущего, и поэтому - заинтересованные в новых разработках, в толковых мозгах. На российских же просторах очередные госвливания в "научный сектор" - как правило, заканчиваются очередным "распилом средств". Как с этим бороться? Вопрос риторический...

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