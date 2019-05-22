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Российскую науку задумано "омолодить". Получится ли? Ну, дай Бог...
По инф. rosbalt.ru   
22 Мая 2019 г.
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Российскую науку нужно омолодить. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Российскую науку задумано "омолодить". Получится ли? Ну, дай Бог...

Медведев привел цифры: в этом году доля исследователей в возрасте до 39 лет должна приблизиться к 44%, а к 2024-му — перевалить за половину. Кроме того, подчеркнул он, в сфере науки необходима поддержка талантливой молодежи. Как передает РИА Новости, премьер указал, что запланирован ряд мер, которые призваны помочь молодым ученым в решении проблем с жильем, а также в получении современного оборудования их институтами. Будут расширять и участие российских молодых ученых в международных конференциях.

Напомним некоторые тревожные заголовки последнего времени по этой теме:

Медведев напомнил, что в мае было принято решение о грантовой поддержке специализированных учебно-научных центров при лучших университетах России. По его словам, расходы здесь берет на себя государство. Уже в этом году поддержку в 700 млн рублей получат четыре университета. В дальнейшем этот «круг» будет расширен. Отдельно Медведев отметил необходимость обеспечения условия для эффективной работы лабораторий и научных учреждений по всей стране, а также обеспечение заинтересованности бизнеса вкладываться в научные исследования. Еще одна задача — на 50% «как минимум» обновить приборную базу научных организаций и сформировать в регионах научно-образовательные центры.

  • Патриотически настроенные граждане могут вздохнуть облегченно: ура, наконец-то Государство Российское занялось будущим своей науки! Скептик же покачает головой: все эти обещанные властями меры — не помешают, конечно, но они не решают главной проблемы. А именно: российская наука не является частью экономики страны — которая развивается крайне медленно в силу принятой модели "государственно-монополитистического капитализма". Что на Западе, что на Востоке (в том же Китае) - наука развивается потому, что в нее вкладывают огромные деньги корпорации, конкурирующие друг с другом за рынки будущего, и поэтому - заинтересованные в новых разработках, в толковых мозгах. На российских же просторах очередные госвливания в "научный сектор" - увы, скорее всего, закончатся очередным "распилом средств". Поживем - увидим, впрочем. Дай-то Бог ("антинаучно", конечно, звучит — но иначе не скажешь) - чтобы скептики были посрамлены!

По инф. rosbalt.ru

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