В России число больных коронавирусом выросло до 17 человек

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Еще три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в России. Больных выявили в Московской, Калининградской и Белогородской областях, уточняет штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.
Общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 17.
Все эти граждане посещали Италию в последние две недели. В настоящее время они находятся в инфекционных боксах.
Ранее официально было известно о 14 случаях заражения коронавирусом в РФ — двое граждан Китая, 11 граждан РФ, вернувшихся из Италии, один гражданин Италии, который учится в медуниверситете в Петербурге. Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России — они были эвакуированы с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань.
Напомним, вспышка эпидемии произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухане. Затем вирус начал распространяться за пределы Китая. На данный момент в мире инфицированы, по официальным данным, свыше 107 тыс., умерли более 3600 человек.
В лесу в 300 метрах от поселка Демянск в Новгородской области женщина нашла склад времен войны со снарядами. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, находку она сделала во время прогулки с собакой.
54-летняя британская актриса Элизабет Херли нередко выкладывает в соцсетях довольно откровенные фотографии. Звезда гордится своей фигурой, а особенно – грудью, поэтому любит наряды с глубоким декольте.
Еще три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в России. Больных выявили в Московской, Калининградской и Белогородской областях, уточняет штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.
Певица Валерия, судя по всему, решила всерьёз заняться общественной работой, используя все доступные ей ресурсы. Сначала стало известно, что артистка готова создать партию в поддержку женщин, а теперь ей пришла мысль сделать собственную передачу на Ютубе.
Биологи из Иркутского государственного университета вместе с коллегами из Университета Северной Флориды изучили обмен веществ байкальских актинобактерий — крупных микроорганизмов, способных синтезировать биологически активные вещества.
Археолог-любитель Джейсон Прайс вел поиски с металлоискателем в окрестностях деревни Лизингем в английском графстве Линкольншир и обнаружил уникальную бронзовую брошь в виде фигурки лошади, которая датируется поздним римским периодом.
В Москве погиб известный украинский шахматист, гроссмейстер Станислав Богданович и украинская шахматистка Александра Вернигора. Они отравились закисью азота, которая вызывает опьяняющий эффект и приступы смеха. (Дурачество привело к смерти, а ведь так многие из наших внуков любят развлекаться. Расскажите им об этой истории! - прим. МГ.)
Коронавирус COVID-2019 пойдет на спад в ближайшее время в связи с наступлением весны. Об этом заявила эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун. По ее словам, паниковать из-за инфекции не стоит, а опасения связаны с его «новизной» и необходимостью изучения.
Совсем недавно поклонники Брэда Питта надеялись, что он начнет вновь встречаться со своей бывшей женой Дженнифер Энистон, но этого так и не произошло. Журналисты узнали, кто мог помешать актеру возобновить роман.
Живущий в Колпино школьник выстрелил из ружья в голову одного из своих гостей, которого пригласил по случаю Дня рождения. (Почему у родителей оружие хранится так беспечно?! Ведь если бы оно было, скажем, в сейфе под замком, то драмы бы удалось избежать... прим. МГ.)
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