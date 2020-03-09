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В России число больных коронавирусом выросло до 17 человек

По инф. rosbalt.ru   
09 Марта 2020 г.
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Еще три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в России. Больных выявили в Московской, Калининградской и Белогородской областях, уточняет штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.

В России число больных коронавирусом выросло до 17 человек

Общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 17.

Все эти граждане посещали Италию в последние две недели. В настоящее время они находятся в инфекционных боксах.

Ранее официально было известно о 14 случаях заражения коронавирусом в РФ — двое граждан Китая, 11 граждан РФ, вернувшихся из Италии, один гражданин Италии, который учится в медуниверситете в Петербурге. Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России — они были эвакуированы с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань.

  • Напомним, вспышка эпидемии произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухане. Затем вирус начал распространяться за пределы Китая. На данный момент в мире инфицированы, по официальным данным, свыше 107 тыс., умерли более 3600 человек.

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По инф. rosbalt.ru

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