Прощай, Кефирчик! В Таллине усыпили медведя, подаренного Россией

Подаренного Московским зоопарком Таллину белого медведя пришлось усыпить. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора эстонского зоопарка Тийта Марана, ветеринарам не удалось залечить хроническую рану на лапе медведя.

Специалисты заявили, что раненая лапа вызвала поведенческое расстройство, для которого нет лечения и шансов на выздоровление, и рекомендовали усыпить животное.

Медведя звали Кефирчиком. Его привезли из России в эстонский зоопарк в 2009 году.

По инф. rosbalt.ru

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