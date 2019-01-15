Пожилой любитель "клубнички" обвиняется в растлении московской школьницы

Следствие ходатайствует об аресте пенсионера-педофила, надругавшегося над школьницей в Москве. Ему предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, сообщила «Росбалту» старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел вечером 12 января у дома на юге Москвы.

По словам Юлии Ивановой, обвиняемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в столице.

По инф. rosbalt.ru

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