Вероятный будущий президент Украины обозначил свою позицию по переговорам с Россией

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией. Об этом Зеленский сам заявил в эфире телеканала «Украина». Также сообщается об озвученной им позиции по конфликту в Донбассе (вообще же шоумен, неожиданно выбившийся в лидеры в президентской гонки, предпочитает не высказываться о политике, в которой он явно не очень опытен).

По его словам, в Донбассе нужно «прекратить стрельбу, нужно продолжать минские договоренности». «Но все согласны, что нужно реформировать минский формат... Должен быть формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — отметил Зеленский. «Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда», — добавил кандидат в президенты.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко — 15,95%. Оба прошли во второй тур. Он состоится 21 апреля.

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По инф. rosbalt.ru

Также Владимир Зеленский изложил свой план «прекращения войны в Донбассе», передает УНИАН. Этот план делится на несколько этапов, и первый из них предполагает прекращение огня в зоне конфликта.

«Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке. Мы понимаем, что каждый день — это жизнь, это человеческая судьба и трагедия для каждой человеческой семьи», — заявил Зеленский.

По его словам, официальному Киеву следует вновь начать обеспечивать жителей Донбасса социальными платежами, чтобы на этой основе продолжить «мирные переговоры».

«Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям. Пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозг. Это все информационная война», — заявил Зеленский.

Ранее действующий глава государства Петр Порошенко предложил своему конкуренту провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве 14 апреля, а не 19 апреля, как планировалось ранее. Оба участника второго тура президентских выборов сдали анализы на наркотики и алкоголь. Сам второй тур состоится 21 апреля.

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