Вероятный украинский президент поделился планами на решение конфликта в Донбассе

Владимир Зеленский в случае избрания президентом намерен пригласить Великобританию и США к участию в переговорах в «нормандском формате», а Виктора Медведчука лишить роли посредника в переговорах с Россией. Более того, он готов к прямым переговорам с российской стороной при участии международных партнеров, но с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР переговоров не будет. Напомним, ранее известный артист комедийного жанра, неожиданно ставший основным претендентом на руководство Незалежной, рассказал о своем видении российско-украинских отношений.

По итогам встречи с идеологом его предвыборной кампании Русланом Стефанчуком и экспертом штаба по экономическим вопросам Даниилом Гетманцевым издание LIGA.net написало о первых решениях Зеленского как президента, в случае своего избрания.

В частности, он намерен внести в Раду экономический блок законопроектов и предложить Верховной Раде принять закон о медиации, внести кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ, назначить новых судей Высшего антикоррупционного суда.

Также он намерен пригласить Великобританию и США в «нормандский формат». Зеленский готов к прямым переговорам и с Россией при участии международных партнеров, однако переговоров с представителями ДНР и ЛНР не будет. Зеленский также планирует вывести из переговорного процесса Виктора Медведчука

Сейчас, как пишет издание, команда Зеленского готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону и президенту США Дональду Трампу.

В пресс-службе французского лидера подтвердили предстоящие встречи Макрона с кандидатами в президенты Украины — Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко. Так, встречи намечены на пятницу, 12 апреля.

По инф. rosbalt.ru

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