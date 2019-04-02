Украинские выборы: оценки Европой и Россией — прямо противоположные

Избирательный процесс на Украине были организован и проведен на высоком уровне. К такому выводу пришли в Парламентской ассамблее Совета Европы. Представитель этого форума Март ван де Вен рассказал, что избирательная кампания "не содержала ограничений" - при этом, к Киеву есть и претензии откровенно политического характера. Со стороны Москвы же звучат оценки прямо противоположного характера...

«Выборы были очень четко организованы и не было никаких ограничений», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Однако в списке претендующих на высший государственный пост были и технические кандидаты, что «не способствует демократии», цитирует ван дер Вена «Интерфакс-Украина».

А в российском МИД заявили, что события на Украине оставляют очень немного шансов на то, что отношения между Москвой и Киевом придут в норму. Как рассказал в интервью журналу «Международная жизнь» замглавы МИД РФ Григорий Карасин, «с подачи киевских властей антироссийская риторика стала там практически нормой жизни», в том числе активно используется и в нынешней избирательной кампании.

В минувшее воскресенье на Украине состоялся первый тур выборов президента. Центральная избирательная комиссия Украины обработала 90,08% протоколов по итогам голосования на выборах главы государства. Так, с 30,26% голосов лидирует Владимир Зеленский. На втором месте — действующий президент Украины Петр Порошенко. За него, по данным ЦИК, проголосовали 15,99% избирателей. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко с 13,35% голосов избирателей.

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Выборы президента на Украине, состоявшиеся 31 марта, соответствовали мировым стандартам. Об этом заявили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По словам почетного спикера Парламентской ассамблеи организации Илкки Канервы, выборы были свободными и прошли в конкурентной борьбе.

Представитель ПА ОБСЕ напомнил, что теперь нужно ждать второго тура, поскольку ни один из кандидатов не набрал половины голосов избирателей. «Безусловно, все будет определяться во втором туре», — сообщил почетный председатель журналистам.

При этом он отметил, что решение киевских властей не допускать на выборы наблюдателей из России нарушило нормы ОБСЕ. Однако «для ясности» Канерва пояснил, что «отсутствие наблюдателей из одной страны не может оказать влияние на легитимность выборного мониторинга», который вели многочисленные международные наблюдатели.

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В Совфеде России пока не будут обсуждать вопрос о признании или непризнании выборов президента на территории Украины. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.

«Речь об этом можно вести только после второго тура», — уточнил он.

Ранее партия ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления. Она предложила не признавать в России результаты президентских выборов президента Украины.

По инф. rosbalt.ru

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