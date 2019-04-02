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Польские ксендзы сожгли Гарри Поттера. Гарри Поттер вряд ли это заметил...
|По инф. rosbalt.ru
|02 Апреля 2019 г.
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В польском Гданьске священники сожгли рядом с католическим храмом книги с магическими персонажами. Не надо только показывать пальцем и смеяться над именно польскими ксендзами: война с литературными героями и вообще культурными явлениями - периодически возникает на всех континентах. Любимый (или не любимый) детский персонаж, конечно же, не поморщился (ведь он - плод фантазии автора, не более). А вот претендующая на "европейскость" Польша отметилась рецидивом Средневековья в XXI веке... Впрочем, как и Россия, где по настоянию РПЦ идет борьба со скульптурками домовых!
Как видно на фотографиях в соцсетях, священнослужители уничтожили книги о Гарри Поттере, «Сумерки» Стефани Майер и «Тайны древней медицины и магии». Также они бросили в огонь маски и статуэтки с изображениями языческих богов.