Польские ксендзы сожгли Гарри Поттера. Гарри Поттер вряд ли это заметил...

В польском Гданьске священники сожгли рядом с католическим храмом книги с магическими персонажами. Не надо только показывать пальцем и смеяться над именно польскими ксендзами: война с литературными героями и вообще культурными явлениями - периодически возникает на всех континентах. Любимый (или не любимый) детский персонаж, конечно же, не поморщился (ведь он - плод фантазии автора, не более). А вот претендующая на "европейскость" Польша отметилась рецидивом Средневековья в XXI веке... Впрочем, как и Россия, где по настоянию РПЦ идет борьба со скульптурками домовых!

Как видно на фотографиях в соцсетях, священнослужители уничтожили книги о Гарри Поттере, «Сумерки» Стефани Майер и «Тайны древней медицины и магии». Также они бросили в огонь маски и статуэтки с изображениями языческих богов.

По словам священников, своей акцией они показали готовность бороться с вещами, которые противоречат христианской вере.

А вот в России примерно в это же время развернулся похожий сюжет в Калининграде: здесь Церковь (только православная на сей раз) возражает против установки у некоторых зданий скульптур домовых. Пока что авторы идеи заверяют: уже готовая третья минискульптура домового в Калининграде установлена не будет, пока автор не убедится в позитивном отношении к этому проекту жителей города.

А перед этим архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим пожаловался губернатору, что в установке фигурок домовых-хомлинов «усматривается тенденция к популяризации идеи неоязычества, которая оказывает деструктивное воздействие на развитие национальной культуры в нашем регионе». Представителя РПЦ поддержала депутат-коммунистка — она потребовала снести фигурки.

Как сообщила автор минискульптур художник Наталья Шевченко, проект остановлен. Она подчеркнула, что два первых хомлина были установлены после разрешения властей. «И потому мы хотим, чтобы именно власти провели опрос населения, который бы решил судьбу проекта. Это может быть интернет-голосование на официальных сайтах той же мэрии или областной думы. Только люди должны решать этот вопрос», — сказала Шевченко.

Калининградцы организовали флешмоб с хэштегом #нетрогайтехомлинов.

По инф. rosbalt.ru

