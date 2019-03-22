Полиция сокращает список "опасных собак"

МВД сильно сократило перечень потенциально опасных пород собак — теперь там только 13 пунктов вместо первоначальных 69-ти. Об этом рассказал представитель МВД Алексей Беззубов в четверг на «круглом столе» в Госдуме.

В новом списке, пояснил Беззубов, 12 пород и отдельный пункт — метисы, сообщает «Интерфакс». Выгул собак из списка без намордников и поводков будет запрещен. В списке, к примеру, оставлены питбульмастифы, американские бульдоги, волкособы, бразильские бульдоги, «северокавказские собаки».

Напомним, ранее в перечне фигурировали шарпеи, немецкие овчарки, ризеншнауцеры и было несколько несуществующих пород, а некоторые породы были написаны с ошибками.

Руководитель Российской кинологической федерации Владимир Голубев поблагодарил МВД, отметив, что при составлении нового перечня были учтены замечания кинологов. Он также подчеркнул, что «опасных пород собак» не существует, есть лишь отдельные агрессивные особи и безответственные владельцы собак. Все меры регулирования нужно применять не к собакам, а к хозяевам, добавил он.

Напомним, в конце прошлого года Госдума приняла, а президент подписал закон об ответственном обращении с животными.

По инф. rosbalt.ru

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