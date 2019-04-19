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Погорельцы: бабушка и внучка остались без крыши над головой
По инф. rosbalt.ru   
19 Апреля 2019 г.
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Следователи СК РФ заинтересовались информацией в СМИ о том, что в подмосковном Одинцово бабушка и ребенок живут в сторожевой будке при гаражном кооперативе.

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По данным СМИ, бабушка и ребенок остались без жилья после пожара, и власти им не помогли решить жилищную проблему.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области, сведения СМИ проверят на предмет нарушения жилищных прав несовершеннолетней и ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами администрации Одинцовского муниципального района.

По инф. rosbalt.ru

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