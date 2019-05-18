Почему мы толстеем? Еще одна версия: полуфабрикаты провоцируют!

"Лабораторный эксперимент показал: еда, подвергшаяся сильной обработке, способствует потреблению большего количества калорий", - сообщает австрийское издание Der Standard.

Еще статьи о здоровом питании - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

"Мировое население становится все толще - причем достаточно быстро: с 1975 года по настоящее время количество людей, страдающих ожирением, увеличилось по всему миру в три раза. (...) Главным фактором, конечно, являются наши меняющиеся пищевые привычки, такие, как потребление богатой углеводами пищи или напитков с большим содержанием сахара", - отмечает журналист Клаус Ташвер.

В рамках эксперимента американские диетологи изучили потребление полуфабрикатов и пришли к удивительному выводу: блюда, подвергшиеся сильной обработке, очевидно, заставляют нас больше есть.

В исследовании, проведенном Кевином Холлом из Национального института здоровья в Бетесде и опубликованном в научном журнале Cell Metabolism, приняли участие 20 человек, которые в течение 4 недель жили и питались в лаборатории.

"Первые две недели половина людей питались полуфабрикатами, подвергшимися сильной обработке, последующие 14 дней - свежеприготовленной едой с незначительной степенью обработки. Схема питания другой половины группы была обратной", - передает издание.

"Блюда, эффект которых изучался, были одинаковы в плане содержания калорий, жира, сахара, соли, клетчатки и макроэлементов, однако вызывали разный аппетит: участники группы, питавшейся полуфабрикатами, в среднем потребляли на 508 ккал в день больше и спустя две недели питания полуфабрикатами прибавили в весе один килограмм".

Что именно вызывает такое различие, ученые могут только предполагать. Возможно, это связано со скоростью потребления еды, количеством напитков или несколько разным содержанием белка в блюдах, передает Der Standard.

Перевод Inopressa.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ