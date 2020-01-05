Почем нынче в театр сходить, если уж «кутить культурно»?

Ушедший 2019-й был Годом театра, издание "Собеседник" решило составить рейтинг самых дорогих билетов на драматические спектакли. Цена в некоторых театрах (по номиналу, без посредников) – свидетельство не только элитарности искусства, но и того, что зрителю нужен хороший театр и он, как говорится, голосует за него рублем. (Цифры производят впечатление, прямо скажем! Но не забудем, что речь идет все-таки о самых-самых дорогих театрах - и звездных премьерах в них. Есть в России культурные развлечения и подемократичней. - Прим. МГ)

«Одна абсолютно счастливая деревня» («Мастерская Петра Фоменко») - 20.000 рублей

В «Мастерской...», где в общем-то довольно спокойные цены, уже почти 20 лет идет этот уникальный спектакль-легенда. Долгое время на «Деревню...», которую ставил сам Петр Наумович, даже за такие деньги невозможно было попасть. Люди записывались в листы ожидания и стояли в этих очередях годами! Если сильно повезло, то можно было урвать билетик тысяч за восемь на боковое место, но и это было страшной удачей. Дело в том, что этот шедевр (без преувеличения) сделан для Старой сцены «Мастерской...», мест там мало, а главные роли играют Евгений Цыганов и Полина Агуреева. Играют так, что даже самый бесчувственный болван будет рыдать и смеяться. Это история любви, прерванная войной. Здесь переплетены жизнь, сон, мечта, здесь есть живое огородное пугало, корова и колодец, здесь даже река и деревня – тоже персонажи.

«Иранская конференция» (Театр Наций) - до 18.000 рублей

Театр Наций считается очень дорогим театром. Здесь идет наибольшее количество спектаклей – чемпионов по дороговизне. Хотя теоретически и на них можно купить недорогие билеты – очень заранее. Но вид с недорогого места может быть... м-м-м... не очень. Еще пару лет назад самым дорогим в Театре Наций был спектакль «Рассказы Шукшина» Алвиса Херманиса. Хорошие места в партере и сегодня стоят 15 тысяч. Но они действительно того стоят. Смачных персонажей Шукшина играют Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд и другие прекрасные актеры. Этот театральный хит объехал полмира и имеет кучу наград.

Но в этом году «Рассказы Шукшина» обошла «Иранская конференция» (авторы Вырыпаев и Рыжаков). Премьера состоялась весной, и максимально хорошие билеты на этот спектакль продавались по 18 тысяч. Почему так дорого? Во-первых, роли исполняют только звезды – Игорь Верник, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Равшана Куркова, Авангард Леонтьев, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Юрий Стоянов, Станислав Любшин и другие не менее знаменитые артисты. Во-вторых, это настоящий блокбастер о любви, Боге, жизни и смерти с крутыми, прямо детективными поворотами и концовкой, хотя он и состоит из монологов и диалогов. Спектакль каждый раз играется по-разному, и стоимость билетов варьируется.

«Матросская тишина» (Театр Олега Табакова) - до 15.000 рублей

В «Табакерке» восстановлен давний и безусловный хит по пьесе Галича. Ее поставил в 90-х сам Олег Павлович, а главную роль сыграл тогда еще молодой ученик Табакова Владимир Машков. «Матросская тишина» была очень успешна в прежние времена, потом ее сняли, а года три назад восстановили. Впрочем, бешеного успеха спектакль не имел, пока на роль старика Шварца не вернулся Владимир Машков. Это случилось в 2019 году, билеты «на Машкова» взлетели до 15 тысяч, и они того стоят: великий актер.

«Разговоры мужчин среднего возраста» («Квартет И» на сцене ДК им. Зуева) - 15.000 рублей

На «Разговоры мужчин среднего возраста», а также на «Письма и песни мужчин среднего возраста» поклонники «Квартета И» не жалеют денег уже более 10 лет, со дня премьеры. Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит в ролях сорокалетних мужчин в «кризисе среднего возраста», отняв славу у Гришковца, обсуждают женщин, других женщин, амбиции, мечты, измены, старость, и все это по-прежнему смешно и весело.

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«№13D» (МХТ им. Чехова) - 10.000 рублей

Настоящий народный хит в этом году чуть подешевел: несколько лет назад билеты на лучшие места стоили все 13 тысяч. Это тоже театральная легенда, ее режиссер – Владимир Машков. Сегодня в этой веселой и энергичной английской комедии играют Игорь Верник, Паулина Андреева, Ирина Пегова и другие мхатовские звезды, в зале постоянный аншлаг, билеты достают всеми правдами и неправдами.

Кстати, напомним: