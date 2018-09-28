По ту сторону разума: пожилой москвич неделю провел под одной крышей с умершей матерью

В столичном районе Зюзино мужчина неделю жил с телом матери в квартире. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

27 сентября в полицию поступила информация о том, что в квартире на Нахимовском проспекте находится 60-летний мужчина, который не впускает домой посетителей к своей матери.

«Сотрудники экстренных служб вскрыли дверь, а оперативники обнаружили на полу одной из комнат разлагающееся тело 93-летней женщины, которая умерла около недели назад. Останки доставили в морг для установления причины смерти», - уточнил собеседник.

Отмечается также, что мужчина наблюдается в психоневрологическом диспансере.

Выясняются обстоятельства случившегося.

По инф. rosbalt.ru

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