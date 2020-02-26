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Пласидо Доминго извинился перед женщинами за домогательства
По инф. rosbalt.ru   
26 Февраля 2020 г.
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Знаменитый испанский оперный тенор Пласидо Доминго принес извинения женщинам, заявившим, что он их домогался. О покаянии певца сообщает издание Europa Press.

Доминго извинился за домогательства

Доминго признал, что причинил своим жертвам, в том числе коллегам по музыкальной сцене, боль, и заявил о готовности понести «всю ответственность» за свои действия.

«Теперь я осознал, что некоторые из этих женщин могли бояться объясниться честно, потому что переживали по поводу того, что это повлияет на их карьеру», — отметил певец.

Тенор женат повторным браком с 1962 года на мексиканской певице Марте Орнелас. В связи с секс-скандалом Оперный театр Сан-Франциско отменил его выступления.

Напомним, скандал вокруг Пласидо Доминго развернулся в конце лета 2019 года. Тогда сразу восемь женщин — балерина и восемь певиц — заявили, что терпели домогательства от тенора с 1980-х годов. Расследование на эту тему опубликовало издание "Associated Press". После этого еще 11 женщин сообщили о том, что стали жертвами артиста. Женщины рассказывали агентству, что Доминго, в частности, прикасался к ним без разрешения, а также навязчиво приглашал их на свидания и звонил по ночам. Некоторых он якобы пытался целовать в губы. В конечном счете Доминго был вынужден покинуть должность гендиректора оперы Лос-Анджелеса. После этого в интервью он признался, что из-за обвинений в домогательствах пережил невероятно тяжелые месяцы.

По инф. rosbalt.ru

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